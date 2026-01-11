ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳ-ಶನಿ-ಗುರುಗಳು ಅಸ್ತಮ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
Mangal shani guru asta 2026 5 zodiac signs will be lucky 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಹ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಇವೆ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ
ಈ ಸಮಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಮೀನ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಯೋಜಿಸುವಾಗ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.