ಮಂಗಳ-ರಾಹುವಿನ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ,ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗದಿಂದ ವಿನಾಶ
Mangal rahu yuti angarak 3 zodiac signs affected for Heart disease Venereal Disease ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ರಾಹು ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ. ಇದು 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು
ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಜಾತಕದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ರಾಶಿಚಕ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೂರುಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.