ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ , ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಾಟರಿ
Mangal gochar mars transit 2025 zodiac sign horoscope December ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ.
ಮಂಗಳ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ 100% ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ.