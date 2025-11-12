ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಣ
mangal gochar in purvashadha nakshatra arise libra scorpio get rich ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 3 ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಂಗಳ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025 ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರವು ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.24 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.