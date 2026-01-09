7 ದಿನ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಂಗಳನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಜನವರಿ 16, 2026 ರಂದು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಜನವರಿ 16, 2026 ರಂದು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಮಂಗಳನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.