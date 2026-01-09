ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್; 3 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು, 4 ರಾಶಿಗೆ ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟ
Makar sankranti brings 3 auspicious yoga luck for 4 zodiac signs ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು 3 ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮೂರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಶುಭ ಯೋಗ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 3 ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಮೂರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2025 ರಿಂದ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಗಣೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.