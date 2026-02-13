- Home
2026ರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ; ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರು, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Mahashivratri 2026: ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣ, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
Mahashivratri 2026:
ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಲಿವೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. 9 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಈ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಆಗಲಿವೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂ. ನಳಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ 5 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇವರು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರಬಹುದು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏರಿಳಿತಗಳು ಶಾಂತವಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಜನರ ಸಲಹೆಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಮನೆ-ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.