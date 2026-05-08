ಮೇ 15 ರಂದು 'ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರ', ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟರಿ, ಭಾರಿ ಗಳಿಕೆ
ಮೇ 15 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯದೇವ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮರು. ಮೇ 15 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇಬ್ಬರೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೇ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಎರಡು ರಾಶಿ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಈ ಜೋಡಿ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.