ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ತ್ರಿವಳಿ ಲಾಭ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು, ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೀತಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, 'ಈ' 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು, ಹಣ, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ವಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸೇವೆಗೂ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.