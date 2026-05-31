ಅಯ್ಯೋ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ, ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
1. ಲವಂಗದ ಎಲೆ (Bay Leaf) – ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲವಂಗದ ಎಲೆ ರಾಹು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲವಂಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಯ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಗು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಏಳು ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಸುತ್ತ ಏಳು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನಂತರ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
3. ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ – ಭಯ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಭಯ, ಭಾರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಚಡಪಡಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
4. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು – ಶನಿಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ
ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಐದು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯೂ ಶುಭ
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸುಗಂಧಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
