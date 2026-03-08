ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಡಬಲ್ ಚಲನೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Budh double gochar in April 2026 ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:20 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:55 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ದ್ವಂದ್ವ ಚಲನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಸಿಂಹ
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಒತ್ತಡದ ಮೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ
ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಕರ
ಬುಧನು ತನ್ನ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ (2026) ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.