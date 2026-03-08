ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್, ಬೋನಸ್
Shukra shani yuti ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:57 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಜೆ 07:07 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವು ನಿಖರವಾದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರ-ಶನಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1° ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ಎಂದರೆ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:57 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಜೆ 07:07 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು 0° (ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿ) ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ಅವು ನಿಖರವಾದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ರಸವನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಡುವ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಡೆಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿ ಈ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಳವೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ಈ ದಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೇ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವು ಹೊಸ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಯು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.