ಬಡವರನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿಮಾಡುವ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ತು
April horoscope ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ, ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:04 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:12 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಮನವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ಬರುವ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಮಕರ
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.