28 ದಿನ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
Shani gochar ಶನಿಯು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ 28 ದಿನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವುಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸರಿಸುಮಾರು 28 ದಿನಗಳು), ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 ರಂದು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.