ಮೇ 13 ರಂದು ಬುಧನ ತ್ರಿವಳಿ ಪವಾಡ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ
ಮೇ 13 2026 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃತ್ತಿಕಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತ್ರಿವಳಿ ಪವಾಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗ
ಮೇ 13 ರ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಮೇ 13, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:11 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು 60° ಕೋನೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಶುಭ ಲಾಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:47 ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾತ್ರಿ 11:27 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಬುಧ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಪವಾಡವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬುಧ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸಂಯೋಗವು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಾಂತಿಯುತ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮೇ 13, 2026 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬುಧ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನಿಧಿಗಳ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಸಮಯ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಪ್ರಭಾವವು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಲಾಭದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಮಯ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.