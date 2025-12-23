2025 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಕ್ಕೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ
Lucky zodiac sign budh arun shadashtak yog on 31 december predictions ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಬುಧ-ಯುರೇನಸ್ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಸಂಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗವು 2025, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.ಯುರೇನಸ್ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಕೆಲಸ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ಬುಧ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.