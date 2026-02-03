ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ದುಡ್ಡೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ.. ಇವ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ!
Lucky Birth Dates ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ದುಡ್ಡೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ.
15
Image Credit : stockPhoto
Birth Date Astrology
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
25
Image Credit : Getty
1ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 1, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವರು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
35
Image Credit : Getty
5ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಇವರ ಸ್ವತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆಗಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
45
Image Credit : Pixabay
6ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸುಖ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
55
Image Credit : Asianet News
8ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು
ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಹಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಒಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
Latest Videos