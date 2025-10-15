ಬುಧ ದೇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿ, ಈ ಜನರು ಅಂಬಾನಿಯಂತೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದು
lord mercury budhan bhagavan favorite zodiac signs astrology ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ . ಬುಧನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿಗಳು ಇವೆ. ಬುಧನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಇವು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಾಗ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯಾಪಾರ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಬುಧನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಯೋಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿವರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬುಧನ ಸ್ನೇಹಿ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾತು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ವಾಗ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಬುಧನ ಸ್ನೇಹಿ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಧನು ನವೀನ ಚಿಂತನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಬುಧನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳಾದ ತರ್ಕಬದ್ಧತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಶೀಲರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧನ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಗುಣಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಗೊಂದಲ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.