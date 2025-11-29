ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳನಿಂದ ಲಾಭ
mangal aditya rajayoga lucky for 3 zodiac signs money ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಆಳುವ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 16, 2026 ರಂದು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.