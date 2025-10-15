ಇಂದು ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ತ್ರಿದೇಶಾದ್ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪತ್ತು
mercury and Jupiter create auspicious budh guru tridashansh yog ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 2025 ಇಂದಿನಿಂದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 108 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಬುಧ-ಗುರು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2025 ರಂದು ಇಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕಾಶ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 108 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಯೋಗವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:03 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ತ್ರಿದಶಾಂಶ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದ ಈ ಅವಧಿಯು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಲಹಾ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರುವೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತ್ರಿದಶಾಂಶ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಕ್ಕಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.