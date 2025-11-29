ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
Tomorrow November 30 navpancham rajayoga for 3 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತ್ರಿಕೋನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
navpancham rajayoga
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಶುಕ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ವರುಣನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ವರುಣ ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ನವಪಂಚಮ ಎಂಬ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವರುಣ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.