4 ರಾಶಿ ಆದಾಯ ಡಬಲ್, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
Shani shukra yuti ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಶನಿಯು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೇಮ ಅಂಶದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 2 ರಂದು ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶನಿಯು ಜಾತಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೇಮ ಕಣ್ಣಿನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 2 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯ. ಹಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.