ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
Ketu nakshatra parivartan effects Gemini Libra Pisces ಕೇತು ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಕೇತು
ಜನವರಿ 25, 2026 ರಂದು ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಿಂದ ಕೇತು ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ. ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಳ್ಮೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನೀವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ, ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.