ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅದೃಷ್ಟ, ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಣವೋ ಹಣ
Ketu nakshatra parivartan 2026 make 3 zodiac signs lucky bring money ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 2026 ರ ಆರಂಭವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೇತು ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಕೇತು ಸಂಚಾರ 2026 ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತು ಒಂದು ನೆರಳು ಗ್ರಹ. ಅದರ ಚಲನೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 25, 2026 ರಂದು, ಕೇತು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಸಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕೇತುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.