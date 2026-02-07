Vrat 2026: ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವ್ರತಗಳು
Vrat 2026: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗಾಗಿ, ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಅನೇಕ ಉಪವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ವ್ರತಗಳು
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ವಿವಿಧ ಉಪವಾಸಗ-ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ರತಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೇ 16, 2026ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೀಮನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ
ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಆಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ವ್ರತ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭೀಮನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026ರಂದು ಬರಲಿದೆ.
ಹರಿಯಾಲಿ ತೀಜ್
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಹರಿಯಾಲಿ ತೀಜ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು 16 ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂಕ್ತ ವರನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಹರಿಯಾಲಿ ತೀಜ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜ್
ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ವಾ ಚೌತ್
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಉಪವಾಸವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ನಿರಂತರ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ, ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡೀಯದೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
