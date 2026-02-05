ಫೆಬ್ರವರಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕ್ರಗಿ ಯೋಗದಿಂದ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಫೆಬ್ರವರಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 'ಪಂಚಕ್ರಗಿ ರಾಜಯೋಗ'ದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಕ್ರಗಿ ಯೋಗದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
ಗುರುವನ್ನು ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಫಲ: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಹು 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಸಂಭ್ರಮ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನವಾದ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಈ 4 ಗ್ರಹಗಳು 3ನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿ ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 'ಪಂಚಕ್ರಗಿ ರಾಜಯೋಗ'ವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಖಂಡಿತ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೀರುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಆರೋಗ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
