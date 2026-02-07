Sunday 8th february 2026 lucky zodiac horoscope ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕು. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಗಳು. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ವೃಷಭ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ. ವಸ್ತ್ರವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ
ಮಿಥುನ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಗಾದೆಗಳು. ಬುದ್ಧಿ ಮಂದವಾಗಲಿದೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ಕರ್ಕ = ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ. ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಹ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಸಹೋದರರ ಸಹಕಾರ. ದಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಮನೆದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕನ್ಯಾ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಧರ್ಮ-ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ತುಲಾ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಅಧಿಕಾರದ ದಿನ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವ್ಯಯ. ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹಾಲು-ಜೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ಧನು = ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಹಣ್ಣು-ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಇಷ್ಟದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಮಕರ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಅಪಮಾನದ ದಿನ. ಸೇವಕರಿಮದ ಸಹಾಯ. ಸಹೋದರರ ಸಹಕಾರ. ಶಿವನಿಗೆ ಗೋಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ಕುಂಭ = ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರೆ. ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಾಯ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಮೀನ = ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಖ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರು-ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಸ್ತು ಕಳವು. ಅಪಮಾನ ಸಂಭವ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ