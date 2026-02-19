- Home
- 2026 ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ-ಅದೃಷ್ಟ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ! ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಚೀನಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಿಂದ ಲೂನಾರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ
ಕುದುರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಡಿಗೆಗೆ ಕುದುರೆ ಖ್ಯಾತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಡುವಾಗ ಎಡವಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಿಂದ ಲೂನಾರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುತ್ತಾ? ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಚಂದ?
ಲಕ್ ಲಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ದೂರವಾಗದಂತೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಚೀನಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕುದುರೆ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಉಳಿದ ದಿನಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಯದ್ದು. ಆ ದೇಶದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಲಕ್ಕಿ ರೆಡ್ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿ ಧರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲೂನಾರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಬಣ್ಣ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಲಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟರೆ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತೀರಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು.
ಉಳಿತಾಯ ಖಾಲಿ ಆಗದಿರಲಿ:
ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕಸವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಬಾರದು, ಎಸೆಯಬಾರದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಕಸವನ್ನು ಎಸೆಯಬಾರದು. ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳು ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೂ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆದಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಕೂದಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಕೂದಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಲೂನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಕೂದಲು ಇರಲಿ, ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಹಲವರು ಅವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ತೊಳೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಇಡೀ ಮೀನನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನೀವು ತೊಡುವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ತಿ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ತಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎನ್ನೋದರ ಸಂಕೇತ.
ಕಿತ್ತಳೆ ದಾನ ಮಾಡಿ
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ತೆರಳಲು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬಂಗಾರದಂಥ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶೇಪ್ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ದುಃಖದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ
ಹೊಸ ಲೂನಾರ್ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವೇನೂ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ಇಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಅಥವಾ ದುಃಖ ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಇರಿ. ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ವಾದ ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಅಳು ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. Positive Energyಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಭಾವ ತುಂಬಲಿದೆ.
ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿಸಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೆಗಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಶಬ್ಧ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನಗೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇರಲಿ. ಕುದುರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ. ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತಾನಾಗೇ ಬರಲಿದೆ.