ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಇಂದು ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 20 february 2026 Friday ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20 2026 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಅಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
ಸಂತೋಷ
ಸಿಂಹ: ಅನುಕೂಲಕರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ರವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಸಂಪತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ದಿನವಲ್ಲ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿ: ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಜನರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ರಂದು ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ದುರಾಸೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಕದಡಬಹುದು.
ಮೀನ: ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ.