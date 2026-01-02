ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಭಾಗ್ಯ
Jupiters blessings these zodiac signs will buy house and vehicle soon ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ವಾಹನ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅವರ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರು ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೃಹ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗೃಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ವಾಹನ ಯೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಹೊಂದುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ ನಡುವೆ ಗೃಹ ಯೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಚ್ಛ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವುದರಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಾಹನ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಗೃಹ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಗೃಹಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಸುಲಭ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.