ಜುಲೈ 16 ರಿಂದ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರವರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಖಚಿತ!
ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 16 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಈ ಯೋಗದಿಂದ, ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಾಶಿ ಬದಲಿಸಿದರೆ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗುರು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಈ ವಾರ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಹಿಸದ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಂದಗತಿ ದೂರವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್, ಕೇಸ್ನಂತಹ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ತೀರ್ಪು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.