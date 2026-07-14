ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು! ಗ್ರಹಗಳ ಕಾಳಗದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧ'ವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಜುಲೈ 15, 2026 ರಂದು, ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಕನಾದ ಗುರು ಒಂದೇ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧವು ವಾದಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಮೇಲ್ಗಳು, ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೇ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಏನು ದಾರಿ?
ಈ ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:
ಇಗೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಲಸ. ದಾಖಲೆ ಇಡಿ (Documentation): ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು "ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ" ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿಯೂ, ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ "ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿಯೂ ಜಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯವಿದು.