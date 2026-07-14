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- ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಜುಲೈ 14: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಜುಲೈ 14: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 14, 2026, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಳಜಿಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಗಮನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನದ ಆಯಾಸ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಇಂದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ; ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸುತ್ತಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮೀನ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನಾದರೂ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.