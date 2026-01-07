ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:02ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ
January 9th Friday night shukra guru yoga Four Zodiac Sign lucky ಶುಕ್ರ-ಗುರು ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದರ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ-ಗುರು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಗುರು ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಜನವರಿ 9, 2026 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:02 ರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ 180° ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿಇರುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಾಹಸಮಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.