ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 7 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
January 29 to 31 mangal guru budh shukra nakshatra parivartan february lucky zodiac signs ಜನವರಿ 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು 7 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ
ಜನವರಿ 29, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದಿನ, ಜನವರಿ 31, 2026 ರಂದು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಸಂಜೆ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸತತ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 7 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ, ಧನು ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.