ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮಸೀದಿಗೆ ಊಟ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ
Temple In Chennai Serving Iftars To Fasting Muslims ಚೆನ್ನೈನ ಮೈಲಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಫ್ತಾರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಫ್ತಾರ್ ಊಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಸೂಫಿದಾರ್ ದೇವಾಲಯವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಊಟ
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಊಟವನ್ನು ಸಮೀಪದ ಮಸೀದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರು ಒಂದಾಗಿ ಕೂತು ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಿಂದು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಲ್ಲಾಜಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಊಟ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಇಫ್ತಾರ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 1,200 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಇಫ್ತಾರ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕೇಸರಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸೇರಿವೆ. ಸಂಜೆ 5:30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ವಲ್ಲಾಜಾ ಮಸೀದಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಮೌನ ಸೇವೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
