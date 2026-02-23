4 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ, ಶುಕ್ರನ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ
Two powerful rajayoga 2026 ರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋಳಿಯು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಂಗಲಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಈ ಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ನಂತರವೇ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ, ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಮಯ. ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ, ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ.