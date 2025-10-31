ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಂಸ ಅಂತಾ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ, ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವಗಳಂತಹ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ?
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ (ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ) ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಸೂರ್ ದಾಲ್
ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣುವು ಸ್ವರಭಾನು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವು ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಬಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧು-ಸಂತರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆ ಕಾಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಮಸಿಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಸಾಧು-ಸಂತರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.