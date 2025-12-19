ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Saturday 20 December 2025 In Chaturgrah Yog ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಧನ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ನಾಳೆಯೂ ಸಹ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಆಸೆ ಈಡೇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಆಸ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಲೋಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರ ಗಳಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ದಿನ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.