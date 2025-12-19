2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಜನವರಿ 18ಕ್ಕೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ
Surya Chandra conjunction in Capricorn positive effects on zodiac signs 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ
ಜನವರಿ 18, 2026 ರಂದು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂರ್ಯ ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಗಳಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಡೆಯಲಾಗದವರು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಧನು ರಾಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.