ಗುರುವಿನಿಂದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
Hans mahapurush yoga 2026 horoscope guru gochar bring income money ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಶುಭ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.