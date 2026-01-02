ಗುರು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ, ಅದೃಷ್ಟ
Guru shani blessings these zodiac signs gain victory over enemies ಈ ವರ್ಷ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸಭ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಸೂಯೆಪಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಶತ್ರುಗಳ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶತ್ರುಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗುರುವಿನ ಬಲವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಶತ್ರುಗಳು, ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶತ್ರುಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ತಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೊಂಡುತನದ ಧೈರ್ಯ, ದೃಢತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಬಲವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.