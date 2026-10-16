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- ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ!
ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ!
2026ರಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಧನಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾರಕನಾದ ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಧನಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ.
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ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ (ಗುರು ಭಗವಾನ್) ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತಾನ, ಅದೃಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಧನಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ:
1. ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries): ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಪಂಚಮ ಭಾವ) ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ: ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
2. ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer): ಧನಾಗಮನ ಮತ್ತು ಮಾತು ಬಂಡವಾಳ!
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು 2ನೇ ಮನೆಗೆ (ಧನ ಸ್ಥಾನ) ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ.
ಮಾತಿಗೆ ತೂಕ: ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದೀರಿ.
ಸಲಹೆ: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅತಿಯಾದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo): ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುಪ್ಪಟ್ಟು, ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ!
ಗುರು ಭಗವಾನ್ ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಶಿಯನ್ನು (ಲಗ್ನ ಸ್ಥಾನ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ: ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಗೌರವ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿವೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕಾಲ.
4. ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra): ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ, ಕೈತುಂಬಾ ಲಾಭ!
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ: ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು (Partnership) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ.
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ: ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ).