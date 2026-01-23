ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಪಥ ಬದಲು, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿ
Guru margi 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ದಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಗುರು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಸುಮಾರು 13 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರಂದು, ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು
ಸಿಂಹ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.