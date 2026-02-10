ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಾಭ, 3 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಉತ್ತುಂಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆ
Guru margi 2026 Jupiter in Gemini ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 13 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಗುರು
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 13 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆವರ್ತಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸ್ಥಾನವು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದೃಷ್ಟ ತರಬಹುದು. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುವ ಗುರುವು ಅನುಕೂಲಕರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.