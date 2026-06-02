ಜೂನ್ 02 ರ ಜಾತಕ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ದಿನ, ಚಂದ್ರನು ದೇವಗುರು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನೀವು ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಿನ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ನೋಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.