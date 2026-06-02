ನಾಳೆ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ, 4 ರಾಶಿ ಜೀವನವು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುವರ್ಣ
Tomorrow June 3 sankashti chaturthi 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಚತುರ್ಥಿ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಸದ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ ಜೂನ್ 3, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:21 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚತುರ್ಥಿಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:52 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಈ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತರು ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 3 ರಂದು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 3 ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 3 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 3 ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರೋದಯದ ನಂತರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶನಿಗೆ ದೂರ್ವಾ, ಮೋದಕ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.