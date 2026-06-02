- Home
- Astrology
- Festivals
- ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:25 ರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಜೊತೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:25 ರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಜೊತೆ ಅದೃಷ್ಟ
Guru gochar 2026 ಇಂದು ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರುವಿನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಗುರುನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಲ
ಮಿಥುನ: ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ
ಸಿಂಹ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗುರುನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಕುಂಭ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಳಪೆ ಮಾತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.