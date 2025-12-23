2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯ ಯೋಗ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯ
Grahan yog 2026 rashifal surya rahu zodiac sign careful 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಸೂರ್ಯ
ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ-ರಾಹುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
2026 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಮೀನ
2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಣವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ದುಃಖದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.