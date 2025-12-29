ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಭಾಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಕ್ಕಾ
Grah gochar 2026 budh shukra yuti very lucky for these 5 zodiac ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು 29 ಜನವರಿ 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧವನ್ನು ಮಾತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವಗಳ ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಅತ್ಯಂತ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ವಿಶೇಷ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬುಧ-ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು 29 ಜನವರಿ 2026 ರ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ಹಣದ ಹರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.